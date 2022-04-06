Капремонт крыши избавит жильцов домов №№15 и 17 на улице Воровского в Мурманске от протечек

В Мурманске начался капитальный ремонт крыш домов №№15 и 17 на улице Воровского. Ход работ на объектах проверила генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлия Барсукова.

«Крыши домов уже давно нуждались в капитальном ремонте. В квартирах верхних этажей и подъездах видны следы многочисленных залитий. На сегодняшний день на Воровского, 15 чердачное помещение на 80% очищено от старого утеплителя, демонтировано 400 квадратных метров старого кровельного покрытия, заменены часть стропил, на которые уложена пленка и контррейка. Работы выполняются в соответствии с графиком постоянной бригадой из 6 человек», - отметила Юлия Барсукова.

На Воровского, 17 работы начались раньше. Подрядчик уже завершил демонтаж существующего кровельного покрытия и закрыл кровлю гидро-ветрозащитным слоем, контробрешеткой и обрешеткой. С чердака вывезен весь строительный мусор и старый утеплитель. Существующие деревянные конструкции крыши подготовлены для обработки огнезащитой. Подрядчику предстоит уложить на чердаке новый утеплитель, устроить ходовые мостики для обслуживания инженерных коммуникаций, а также смонтировать новое кровельное покрытие из профлиста толщиной 0,7 миллиметра. Будут смонтированы организованный водосток, система кровельного ограждения со снегозадержателями, переходные мостики, лестницы и страховочные петли.

Как сообщает региональное Министерство строительства, подрядчик приступил к капитальному ремонту крыши дома №47 на улице Шмидта. Подрядчик уже демонтировал старое покрытие и закрыл кровлю гидро-ветрозащитой. Сейчас на объекте активно идёт монтаж обрешетки.

«Также на Шмидта, 47 мы готовимся к капитальному ремонту фасада. Подрядчик выставил леса и обследует межпанельные швы и балконные плиты, чтобы учесть их состояние при проектировании», - подчеркнула Юлия Барсукова.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/