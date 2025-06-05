Капремонт школ-2025: в Видяево и Мончегорске идёт монтаж вентилируемых фасадов

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети» продолжается капитальный ремонт школ. О ходе работ на объектах рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«В этом году запланировано преображение 13 общеобразовательных учреждений. Объём работ солидный, поэтому работы уже начались на всех объектах. В частности, активно идёт капремонт фасада первого корпуса школы №1 в ЗАТО Видяево. Подрядчик уже установил леса и приступил к утеплению в несколько слоёв наружных стен здания. Затем будет смонтирован вентилируемый фасад с облицовкой панелями из композитных материалов. Также в порядок будут приведены входные группы», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Кипит работа и в школе №5 имени О.И. Семенова-Тян-Шанского, где строителям предстоит заменить инженерные сети, а также обновить внутренние помещения, фасад и кровлю. Подрядчик уже приводит в порядок кровлю – укладывает первый слой нового покрытия – и приступил к монтажу подсистемы вентилируемого фасада с его последующим утеплением и облицовкой керамогранитом. Идёт работа и во внутренних помещениях школы: в кабинетах, спортзале и столовой заливают полы полусухой стяжкой и шпаклюют стены, параллельно прокладывают трубопроводы инженерных сетей и кабели автоматической системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.

Как отмечает региональное Министерство строительства, также в 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют школы в Высоком, Снежногорске, Мурманске, Кировске, Верхнетуломском, Заполярном и Териберке. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» работы были проведены в 23 школах, в которых обучаются около 10000 детей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547939/#&gid=1&pid=5