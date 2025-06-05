На любой вкус и уровень подготовки: летом в регионе состоится свыше 30 спортивных и физкультурных событийСеверяне могут посетить уникальный передвижной музей «Поезд Победы», прибывающий в два города региона
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)05.06.25 15:00

Капремонт школ-2025: в Видяево и Мончегорске идёт монтаж вентилируемых фасадов

В Мурманской области в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» и национального проекта «Молодёжь и дети» продолжается капитальный ремонт школ. О ходе работ на объектах рассказали в Министерстве строительства Мурманской области.

«В этом году запланировано преображение 13 общеобразовательных учреждений. Объём работ солидный, поэтому работы уже начались на всех объектах. В частности, активно идёт капремонт фасада первого корпуса школы №1 в ЗАТО Видяево. Подрядчик уже установил леса и приступил к утеплению в несколько слоёв наружных стен здания. Затем будет смонтирован вентилируемый фасад с облицовкой панелями из композитных материалов. Также в порядок будут приведены входные группы», – отметила и.о. министра строительства Мурманской области Александра Карпова.

Кипит работа и в школе №5 имени О.И. Семенова-Тян-Шанского, где строителям предстоит заменить инженерные сети, а также обновить внутренние помещения, фасад и кровлю. Подрядчик уже приводит в порядок кровлю – укладывает первый слой нового покрытия – и приступил к монтажу подсистемы вентилируемого фасада с его последующим утеплением и облицовкой керамогранитом. Идёт работа и во внутренних помещениях школы: в кабинетах, спортзале и столовой заливают полы полусухой стяжкой и шпаклюют стены, параллельно прокладывают трубопроводы инженерных сетей и кабели автоматической системы пожарной сигнализации и системы видеонаблюдения.

Как отмечает региональное Министерство строительства, также в 2025 году в Мурманской области капитально отремонтируют школы в Высоком, Снежногорске, Мурманске, Кировске, Верхнетуломском, Заполярном и Териберке. С 2019 года в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» работы были проведены в 23 школах, в которых обучаются около 10000 детей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547939/#&gid=1&pid=5

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий соискатель в ИТ-сфере – зумер: исследование «BIA Technologies» и hh.ru
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Константин Петрович
03.06.25 14:33
Что-то мне кажется, что я уже жил в такое счастливое время, а потом оказалось, что это было на бумаге.
Комментарий к новости:Отчёт губернатора: Мурманская область реализует все социальные программы, несмотря на бюджетные ограничения
Ольга
03.06.25 09:55
А в красивое количество получивших высокотехнологичную помощь тех, кто за свой счёт проходил исследования, тоже включили?
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
Людмила
02.06.25 15:54
Рецепт выписанный в Апатитах можно реализовать только в Мурманске в аптеке на Ленина,22. МРТ по полису можно пройти только в Мурманске, хотя в Апатитах есть центр МРТ. Талон к врачу можно заказать з
Комментарий к новости:Мурманская область вошла в топ-3 по количеству сохраненных жизней и занимает второе место в России
-Правовая консультация (18+)Региональный Росреестр обращает внимание на необходимость уточнения границ земельного участка при оформлении наследства
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Запланированный отпуск: когда и где жители Мурманской области собираются отдыхать в 2025 году?-PRO Валюту (16+)Доллар США растёт к евро и фунту стерлингов, заметно укрепляется в паре с иеной-PRO Энергетику (18+)Технические туры позволяют наладить профессиональные связи между специалистами различных отраслей-PRO ЖКХ (18+)Без существенных срывов: в Минобороны России подвели итоги отопительного периода 2024-2025 гг.-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июне
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»