Капремонт спортивного центра, библиотеки и детской школы искусств в Спутнике в рамках реновации ЗАТО идёт в графике

И.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков посетил с рабочим визитом посёлок Спутник, где в рамках реновации ЗАТО идёт капитальный ремонт спортивного центра, библиотеки и детской школы искусств.

«В рамках первого этапа реновации ЗАТО предусмотрен только капитальный ремонт внутренних помещений этих зданий. Здесь полностью меняются полы, перегородки, оконные и дверные блоки, а также инженерные сети и вентиляция. После завершения этих работ будет сделана внутренняя отделка. Подрядчик вышел на эти объекты около месяца назад. Темпы хорошие. Кроме того, сейчас прорабатывается вопрос о выделении дополнительных средств на капитальный ремонт крыши и фасадов обоих объектов. Будут применены современные технологии, которые позволяют проводить работы в зимнее время», – отметил Алексей Грачиков.

Как подчеркнул глава регионального Минстроя, открытие спортивного и культурного объектов в Спутнике ждут с нетерпением – ведь других подобных учреждений в посёлке нет. Ждать осталось недолго – работы по внутренним помещениям должны быть завершены до ноября 2021 года.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в рамках реновации ЗАТО в Печенгском округе запланирована реализация 4 мероприятий. Общий объем затрат на их реализацию составляет 273,6 млн рублей. В частности, уже завершён капитальный ремонт 5 многоквартирных домов, где в порядок привели 3 крыши, 1 фасад и заменили в 2 жилых объектах сети водоотведения.