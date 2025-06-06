Капремонт в мурманской прогимназии №61 идёт по графику

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, подрядные организации, выполняющие работы по капитальному ремонту мурманской прогимназии №61 на улице Туристов, 34а, не испытывают никаких трудностей и полностью укладываются в проектный график. На данный момент завершается внешнее утепление стен, строители готовы к облицовке фасада декоративными панелями. Внутри подошли к концу демонтажные работы, идет отделка помещений.

Как сообщает администрация города Мурманска, согласно проекту, внутренне убранство школы будет выполнено в цветах, естественных для заполярной природы: сером, зелёном, оранжевом, синем. Стены актового зала украсит изображение северного леса, а сам зал будет легко трансформироваться в спортивный и танцевальный.

— Я хочу, чтобы 1 сентября дети вошли в школу-сказку. Мы уже набрали четыре первых класса по 32 человека. Всего у нас учится более 500 детей, — рассказала директор прогимназии Елена Рахуба.

Ход работ находится на постоянном контроле администрации города Мурманска. Председатель комитета по образованию Светлана Воробьева напомнила, что капитальные ремонты в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования» в этом году проходят еще в пяти городских учреждениях: гимназиях №3 и №5, лицее №2, детских садах №58 и №87.

— В каждое учреждение, участвующее в данной программе, будет закуплено новое оборудование и мебель, чтобы ребята 1 сентября пришли в полностью обновленные пространства, — отметила глава комитета.

Выбор учреждений для включения в федеральную программу неслучаен: пять из них построены еще в 1960-х годах, а здание гимназии №3 — довоенное, 1935 года. Капремонт старым учебным корпусам был насущно необходим. Работы на всех шести объектах должны быть завершены до конца лета.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30146&page=1