Капризная весна в Мурманской области

Как сообщает Мурманское УГМС, 9 апреля погоду Кольского полуострова определял активный циклон, смещающийся с Норвежского моря. По Мурманской области отмечался временами снег, сильный порывистый ветер, днём местами метель. С 8 до 12 часов на севере нашего региона, в Мурманске, в Кольском заливе наблюдалось усиление северо-восточного, северного ветра в порывах 25-27 м/с, снег, метель.

10 и 11 апреля наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море: местами пройдёт снег, ночью ожидается морозная погода, днём воздух прогреется до +2-3°.

Завтра, 10 апреля, будет переменная облачность. Местами снег. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью -3 -8°, при прояснениях до -15°, днём от -3 до +2°. Гололедица.