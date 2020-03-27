Мурманская область. Арктика (16+)27.03.20 18:02
Капризная весна в Мурманской области: порывистый ветер, временами снег
Как сообщает Мурманское УГМС, 28 и 29 марта погоду нашего региона будет определять активный циклон, смещающийся с Норвежского моря через Кольский полуостров. По Мурманской области ожидается временами снег, наиболее интенсивный днём 28 марта, сильный порывистый ветер, днём температура воздуха 28 марта от +2 до -3°, 29 марта -1-6°.
Завтра, 28 марта, будет облачная погода. Временами снег, днём местами сильный. Ветер ночью юго-западный умеренный, днём северо-западный сильный, в отдельных районах очень сильный, метель. Температура воздуха ночью от 0 до -5°, днём от +2 до -3°. Гололедица.
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Последние комментарии
Бывалый
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Гость
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Александр
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