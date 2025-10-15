«Капсула времени»: в библиотеке состоится встреча с режиссёром Анной Цедрик

22 октября в 13.00 в мультимедийном зале Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В.П. Махаевой состоится творческая встреча с талантливым мурманским режиссёром Анной Цедрик. (12+)

Как отмечает vk.com/murmanculture, это уникальная возможность прикоснуться к истории Заполярья и пообщаться с создателем фильма.

Зрители увидят фильм «Капсула времени», снятый в окрестностях посёлка Никель — на местах реальных боев советских войск в Печенгском округе. Картина рассказывает о военных событиях через историю подростка, совершающего путешествие в прошлое.

После показа Анна Цедрик ответит на вопросы зрителей и поделится впечатлениями о работе над проектом.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284599%2Fb15f7eb8843fa62052