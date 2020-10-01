«Каракурт» успешно испытали в Арктике

ВМФ России завершил испытание новейшего малого ракетного корабля (МРК) «Одинцово» проекта 22800 «Каракурт» в Баренцевом и Белом морях, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. По их словам, отправленный в начале августа в северные широты корабль выполнил комплекс поставленных перед ним задач и несколько дней назад уже вернулся в Санкт-Петербург.

В свою очередь, экс-начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов рассказал изданию, что испытания малых кораблей проходили в том числе в тяжёлых погодных условиях, в частности, военные смотрели, как работает оружие при волнении моря пять-семь баллов.

«В случае обострения ситуации на Севере, если там окажутся крупные силы противника, МРК можно будет перебросить туда с Балтийского моря», — отметил он.

При этом Селиванов объяснил, что на Балтике нет необходимого простора для того, чтобы корабли могли выполнить ракетные пуски, поэтому тестировать системы вооружения МРК пошли в северные моря.