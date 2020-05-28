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Мурманская область. Арктика (16+)28.05.20 11:30

Карантин позволил сэкономить на одежде, косметике, транспорте и хобби

В период карантина по коронавирусу россияне экономят на покупках одежды, средств по уходу, транспортных расходах, товарах для творчества. Рост затрат большинство опрошенных отмечает только на продукты питания. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, как изменились расходы россиян на наиболее популярные категории товаров и услуг.

44% россиян во время карантина отмечают снижение расходов на покупку одежды и обуви. Бюджет на транспорт снизился у 39%. 37% стали меньше тратить на косметику, 29% — на товары для хобби. А вот в отношении расходов на продукты питания, напротив, чаще говорят о росте (38%).

Анализируя личные расходы на следующие категории товаров и услуг, россияне чаще всего говорят о том, что они не изменились. Здесь интересно соотношение увеличивших и уменьшивших траты. Так, например, россиян, которые отмечают рост расходов на телеком и оплату услуг ЖКХ, в 2 раза больше, чем тех, кому удалось на этом сэкономить. Респондентов, увеличивших затраты на самообразование, также больше, чем тех, кто сократил данную статью личного бюджета. На покупках гаджетов, спортинвентаря, товаров для ремонта, хобби, дачи чаще экономят.

 

 

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