Карантин в «Голубой бухте» - французские шахматисты благодарят россиян за их поддержку в трудной ситуации

Участники IV международного шахматного турнира «ЧессМейтс», которые, возможно, контактировали с зараженным коронавирусом ирландцем (диагноз на данный момент не подтверждён и не опровергнут), находятся на турбазе «Голубая бухта» в 35 километрах от Мурманска. Уведомление о карантине они получили, находясь в гостинице «Меридиан», но, не зная русского языка, не смогли понять, что от них требуется, и уехали отдыхать на турбазу. Здесь уже их, а также всех сотрудников базы отдыха, настигло известие о карантине.

16 марта с утра «Голубая бухта» была закрыта для обсервации и карантина иностранцев. Вместе с ними на карантине оказались и сотрудники туристической базы отдыха. Они стараются сделать пребывание гостей максимально комфортабельным. Делегация из Франции, а это 14 человек, 10 из которых – подростки, занимают три благоустроенных таунхауса. Повар готовит им полноценные завтраки, обеды и ужины, а другие сотрудники обеспечивают порядок и организуют досуг. Директор турбазы пояснил, что все необходимое на турбазу привозят и оставляют в условленном месте, откуда сотрудники забирают продукты и прочие товары. Например, ребята попросили канцтовары для занятий, и завтра им доставят необходимое.

Мы узнали, как обстоят дела из первых уст, и поговорили с участником французской делегации Юрианом Кейном, президентом Ассоциации «Chess Mate», который находится на турбазе «Голубая бухта». Юриан Кейн отметил, что все чувствуют себя хорошо, дети и взрослые в порядке и наслаждаются зимней погодой и природой. «Сейчас ситуация везде ужасная, в Европе - президент Франции закрыл границы страны, а нам повезло, нам тут лучше, чем во Франции, - сказал иностранный гость. – Конечно, это всё очень беспокоит. И мы сначала испугались. Но тут люди, которые нам помогают, россияне, которые делают всё возможное для нас. Мы находимся в наилучшем положении, которое возможно в этой ситуации».

Юриан Кейн отметил, что благодарен за организацию комфортабельных условий и за заботу о самочувствии ребят (ведь 10 из 14 членов делегации – несовершеннолетние) со стороны официальных органов и президента Шахматной федерации Мурманской области Андраника Мусатяна.

Юриан Кейн выразил надежду, что через пару недель все успокоится. «Кругом снег, детям очень нравится, и они как будто на зимних каникулах, - говорит представитель французской делегации. - Им очень нравится Россия, это прекрасная страна, здесь все нам пытаются помочь. Огромное спасибо».