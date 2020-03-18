Карантинные правила ввели в портах Мурманска и Кандалакши

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис издал постановление «О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции». Согласно документу, экипажи всех судов, посещавшие берег иностранных государств, в течение 14 дней с момента контактирования не имеют права сходить в портах Мурманск и Кандалакша.

Капитанам морпортов и региональному Управления Роспотребнадзора поручено обеспечить соблюдение установленного требования. Нарушителям запрета грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее в Мурманске поместили на карантин экипаж рыболовного траулера. Один моряк был госпитализирован. Мужчина упорно отказывался от госпитализации. Согласно регламенту, дежурный врач указал пациенту на предписание Роспотребнадзора, в котором сказано об обязательном карантине.

Тем не менее, старший механик сбежал из приемного отделения больницы. Однако уже спустя несколько часов был задержан сотрудниками полиции. Беглеца доставили в обсерватор.