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Мурманская область. Арктика (16+)03.09.21 15:00

Кардиганы, пиджаки и масло для бороды: как изменился офисный образ жителей СЗФО после удалёнки

«Lamoda», ведущая онлайн-платформа по продаже товаров, связанных с модой и образом жизни, и hh.ru, крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга, провели опрос и выяснили, что отмена пандемийных ограничений и постепенный возврат к офисной работе заставили жителей СЗФО обратить особое внимание на свой внешний вид.

Каждый третий офисный сотрудник в СЗФО признался, что в последнее время выбирает одежду на работу с особой тщательностью и заранее решает, как будет выглядеть. За последние две недели женщины стали чаще покупать пиджаки (+75%), туфли (+50%), рубашки (+40%), а также больше внимания уделять бьюти-категории — вырос спрос на румяна (+16%), хайлайтер (+15%) и парфюмерную воду (+11%). Мужчины также стали тщательнее ухаживать за собой: в 8 раз вырос спрос на гель для укладки волос и в 4,3 раза — на крем для бритья. Спрос на мужские пиджаки при этом вырос на 60%, а на галстуки — на 47%.

Удалёнка в период пандемии отразилась и на выборе одежды на работу. Около трети (27%) опрошенных в СЗФО признались, что отказались от строгого делового стиля в пользу более неформального. Женщины всё чаще выбирают для образа в офис свободный крой (13%), а мужчины — повседневную одежду (12%). Спрос на джинсы вырос и у мужчин, и у женщин (+59% и +64% соответственно).

В целом на обновление офисного гардероба большинство жителей СЗФО тратят от 5 до 10 тысяч рублей (21%), ещё 18% жителей Северо-Запада готовы потратить еще меньше до 5 тысяч, 16% - до 3 тысяч, от 15 до 30 тысяч рублей выделают на обновление рабочего гардероба лишь 8% жителей СЗФО.

Чем старше человек, тем чаще он предпочитает деловой стиль на работе. Более половины опрошенных от 45 лет соблюдают деловой стиль. Молодые людям до 34 лет чаще свойственен smart casual.

83% опрошенных жителей СЗФО из числа вышедших в офис или работающих в гибридном режиме работают в офисе 5 дней в неделю (13% посещают офис от 1 до 4 раз в неделю, 5% приходят в офис время от времени по мере необходимости). У 36% опрошенных в СЗФО есть дресс-код на работе. При этом, только у пятой части сотрудников необходимо строго его соблюдать. Интересно, что на «удаленке» чаще всего жители СЗФО соблюдают деловой дресс-код только во время рабочих созвонов и совещаний (43%). Следовать этому правилу в остальное время готовы всего 5% опрошенных.

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