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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.21 18:00

Карьера в постковидные времена: кто получил преимущество на рынке труда

Больше всего тех, чья карьера развивается по плану или даже лучше, — среди врачей, медицинских сестер, разработчиков и менеджеров по маркетингу. К таким выводам пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса 10 тысяч экономически активных россиян из всех округов страны, удаётся ли в российских реалиях следовать карьерным планам.

По данным «SuperJob», 53% россиян 10 лет назад строили карьерные планы, причём у 10% опрошенных карьера идёт по плану, намеченному на десятилетку, а у 5% даже лучше, чем планировалось.

Женщины планы развития карьеры строят несколько реже мужчин (51 и 54% соответственно). Однако о том, что их карьера развивается по плану или даже быстрее, женщины говорят чаще: 17 и 11% соответственно.

Опрошенные, чей доход сегодня превышает 80 тысяч рублей, сообщают о наличии карьерных планов значительного чаще других (62%), они же чаще рассказывают о том, что их рост по службе идет в намеченном темпе или даже быстрее (25%), что косвенно подтверждает тезис о необходимости планирования карьеры.

Опрос представителей наиболее распространенных профессиональных групп показал, что среди врачей и медицинских сестёр больше всего тех, чья карьера идёт по намеченному плану или даже развивается быстрее (29 и 28% соответственно). Среди программистов и маркетологов о том, что карьера идёт по плану или лучше, рассказал каждый четвертый. Среди системных администраторов, дизайнеров и юристов — по 24%.

38% опрошенных считают, что их карьера развивается хуже, чем планировалось в 2011 году. Особенно часто негативную оценку своего профессионального роста дают мужчины (41% против 34% среди женщин) и опрошенные с доходом от 50 до 80 тыс. рублей (41%). О том, что их карьера идет хуже, чем предполагалось, чаще всех сообщают экономисты (58%), менеджеры по закупкам (53%) и инженерно-технические работники (49%).

 

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