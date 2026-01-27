Карьерные паузы и важность развития навыков: более половины мурманчан делали перерывы в карьере

Крупнейшая российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, что более половины (52%) жителей Мурманской области сталкивались с длительными карьерными паузами. Каждый пятый делал перерыв один раз, а каждый десятый хотел бы взять паузу, но пока не может себе этого позволить.

Главные причины пауз

Основными причинами карьерных пауз мурманчане назвали длительный поиск работы (41%) и отпуск по уходу за ребёнком (34%). Каждый пятый (20%) просто решил отдохнуть от работы, а 18% — не имели острой необходимости работать.

Восприятие перерывов рекрутерами

Многие респонденты отмечают нейтральное отношение рекрутеров к «пробелам» в резюме (34%). Однако 15% сталкивались со скорее негативной реакцией, а 7% — с однозначно негативной. При этом позитивно к перерывам относятся лишь 2% рекрутеров.

Трудности возвращения на рынок труда

Главной сложностью при выходе после паузы мурманчане называют трудности с поиском работы в принципе (41%). Также значимыми сложностями стали необходимость снизить зарплатные ожидания (21%) и согласиться на более низкую должность (16%).

Планы на будущее и отношение к паузам

Только 3% мурманских соискателей точно планируют в будущем делать осознанные карьерные паузы. Более трети (37%) настроены скорее отрицательно, а 42% — точно против.

В качестве главных плюсов перерывов респонденты отмечают возможность пересмотра карьерных планов (40%) и ментальной перезагрузки (35%). Основные минусы — сложности с последующим трудоустройством (53%) и необходимость жёстко ограничивать себя в тратах (26%).

«Минувший год подтвердил, что фокус работодателей сместился на реальную ценность навыков сотрудников. Это подтверждается данными исследования hh.ru: более 90% работодателей в 2025 году с дефицитом нужных компетенций у кандидатов, а более 60% целенаправленно отбирают соискателей по наличию конкретных востребованных навыков. В ответ почти половина компаний (48%) видят решение в развитии корпоративного обучения и программ наставничества. Таким образом, ключевым капиталом становится не просто занятость, а актуальность и релевантность знаний. Работодатели всё более осмысленно оценивают компетенции кандидатов и активно инвестируют в развитие необходимых навыков внутри своих команд. Именно поэтому соискателям, планирующим или уже взявшим паузу в профессиональной деятельности, особенно важно использовать это время для целенаправленного развития актуальных и релевантных навыков, которые будут востребованы на рынке после возвращения», — отмечает Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Исследование проводилось в 2025 году среди 3,2 тысячи российских соискателей, в том числе в Мурманской области.