Карьерным ростом сегодня чаще довольны люди без высшего образования

В прошлом году карьера лучше складывалась у россиян, не имеющих высшего образования. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения страны.

Развитие карьеры в прошлом году среднестатистический россиянин оценил в среднем на 5,8 балла по шкале от 1 до 10. Судя по ответам, женщинам удалось достичь большего из запланированного либо они чаще радуются своим успехам: их средняя оценка составляет 6,1 балла против 5,6 балла у мужчин.

Выше всего свои успехи в карьерном плане оценивает молодёжь до 24 лет: в среднем на 6,4 балла. Для сравнения, у россиян старше 45 лет средний балл — всего лишь 5,6, и среди них больше всего тех, кто оценил карьерную динамику за год на минимальный балл. Удовлетворенность развитием карьеры растёт с увеличением уровня дохода опрошенных: 5,6 балла — у респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей против 6,3 балла у тех, кто зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц.

Россияне со средним профессиональным образованием довольны развитием карьеры больше тех, у кого есть диплом вуза: в среднем 6,1 балла против 5,7 соответственно. Каждый четвёртый респондент с дипломом ссуза оценил динамику своей карьеры за год на максимальный балл.

Ситуация вполне ожидаемая: в стране острый дефицит квалифицированных рабочих, их зарплаты за год выросли сильнее, чем заработок ИТР и линейных менеджеров.

Время проведения опроса: 19—25 января 2024 года.