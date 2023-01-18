Карьерный консультант Кировского кадрового центра провел встречу с безработными жителями посёлка Коашва

В рамках встречи безработных северян из посёлка Коашва с профконсультантом Кировского кадрового центра прошёл мастер-класс на тему «Самостоятельный поиск работы». Мероприятие было организовано для социальной адаптации данной категории граждан, а также знакомства их с технологией эффективного поиска работы.

В рамках встречи участники разобрали особенности составления грамотного резюме и востребованные на рынке труда социальные навыки. Участники мероприятия обсудили, как избежать ошибок при составлении резюме.

Также консультант Центра рассказал присутствующим об источниках информации о вакансиях, подготовке к встрече с работодателем и собеседованию, а также особенностях поиска работы по телефону и построении отношений с коллективом. Участники группы отработали навыки на повышение уверенности в себе и формирование активной жизненной позиции.

Как сообщает региональное Министерство труда и социального развития, в 2022 году здание Кировского кадрового центра открылось после капитального ремонта. На проведение работ учреждение получило более 11,4 млн рублей, в том числе – 6,4 млн из областного бюджета. Еще 3,7 млн инвестировано в техническое оснащение Центра. Проект реализован в рамках комплексной модернизации центров занятости населения национального проекта «Демография».

Фото: https://gov-murman.ru