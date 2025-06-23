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Мурманская область. Арктика (16+)23.06.25 12:00

Карьерный рост без переезда: какие компании в Мурманской области предлагают развитие и высокую зарплату

Исследование hh.ru показывает, что каждый пятый опрошенный местный соискатель хотел бы остаться в своём родном регионе и никуда не переезжать даже ради новой работы.

Желание остаться в родном регионе и расти там с каждым годом становится всё более ярким среди местных жителей. В связи с этим эксперты hh.ru составили топ компаний с высокой зарплатой и возможностью карьерного развития без переезда, вахты и других вариантов релокации.

Кто готов переехать ради работы в другом регионе?

Исследование hh.ru показывает, что за последний год доля жителей Мурманской области, не желающих покидать родной регион, достигла 19%. Ещё 36% готовы ездить в командировки, но не хотят переезжать в другой регион.

Самыми большими патриотами родного региона оказались работники розничной торговли – представители этой сферы в 28% случаев заявили, что не хотят переезжать из родного города ради работы. Близко к ним стоят врачи: 25% или каждый четвёртый представитель мед. сферы откажется от работы, если узнает, что нужно менять место жительства. На третьем месте, удивительно, но факт – работники транспортной сферы. Сразу 23% представителей этой сферы откажутся от даже выгодной работы, если придется менять прописку.

Что делать тем, кто не хочет переезжать ради работы?

«Первое, что нужно делать соискателю, который хочет найти работу в своём регионе и не менять прописку – искать вакансии с пометкой «удалённо» или «региональный офис». Причём медианная предлагаемая зарплата удалёнщиков в Мурманской области с начала года выросла уже на 66%: с 40,9 тысячи до 68 тысяч рублей (+27,1 тысячи). Также соискателям полезно участвовать в стажировках и корпоративных программах крупных компаний. Сейчас даже в небольших городах можно найти предложения с зарплатой на уровне московской, если у специалиста есть востребованные навыки.

Рейтинг вакансий с высокой зарплатой в Мурманской области и без переезда:

  1. Автомеханик, до 220 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121106288;
  2. Врач стоматолог ортодонт, от 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120929989;
  3. Инженер энергетик, до 120 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/121626841;
  4. Менеджер по продаже автомобилей, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/117364490
  5. Ассистент турагента, до 115 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121042231;
  6. Шеф-повар, от 200 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121183015
  7. Стоматолог терапевт (общей практики), до 300 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121766929
  8. Помощник фотографа, до 95 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/120877853
  9. Ведущий специалист по взысканию задолженности, от 111 000 ₽ за месяц, до вычета налогов, https://spb.hh.ru/vacancy/120489234;

10. Мастер-приёмщик, до 150 000 ₽ за месяц, на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/121255141.

 

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