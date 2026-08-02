Карман наличка не оттянет: почему резко вырос спрос на наличные

С 1 по 29 июля спрос на наличные среди россиян достиг 595,5 млрд рублей, почти на 40% превысив июньский показатель, обратил внимание аналитик «Freedom Global» Владимир Чернов. При этом с начала 2026 года объём снятых денег превысил 2 трлн рублей, сообщает www.banki.ru.

Среди основных причин такой динамики Чернов называет сезонный фактор.

«В июле увеличиваются расходы на отпуска, поездки, дачи и покупки в небольших торговых точках, где наличные по-прежнему используются чаще. Дополнительный спрос формируют регулярные ограничения мобильного интернета: опасаясь перебоев с банковскими приложениями, переводами и оплатой по картам, население и бизнес заранее создают запас наличных для повседневных расчётов. Свою роль также играет подорожание эквайринга после налоговых изменений, которое повышает заинтересованность части малого бизнеса в наличной оплате», — поясняет аналитик.

Что касается банков, для них, по словам Чернова, этот процесс означает сокращение ликвидности, усиление конкуренции за средства клиентов и рост ставок денежного рынка выше ключевой. В результате дорожает фондирование и снижается процентная маржа, особенно у банков, которые сильнее зависят от розничных депозитов.

«При этом говорить о полном развороте населения от безналичных платежей пока рано, поскольку доля наличных в денежной массе остаётся вблизи исторических минимумов», — добавляет эксперт.

По прогнозам Чернова, к осени спрос на наличные может закрепиться в диапазоне 600–700 млрд рублей в месяц.

«Сдержать его способны высокие реальные ставки по депозитам, однако дефицит ликвидности в банковском секторе, вероятно, сохранится как минимум в ближайшие месяцы. Для граждан рост спроса на наличные сам по себе не несёт прямой угрозы, однако банки будут активнее конкурировать за вклады и сохранять повышенные ставки по депозитам, но одновременно могут осторожнее выдавать кредиты и дольше удерживать высокие ставки по ним», — говорит эксперт.