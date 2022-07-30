Карнавальный заплыв на сапсёрфах и йога-практики для всех гостей: первых фестиваль водных видов спорта сегодня стартует в Мурманске

В субботу акватория и берег Семёновского озера в Мурманске станут площадкой для первого фестиваля водных видов спорта.

В 12.00 для всех гостей откроются зоны бесплатных мастер-классов: северяне смогут научиться азам фридайвинга и виндсёрфинга, а ещё поймать баланс на балансборде и сделать фигуру из песка в Песочном городе. С 15.00 до 17.00 опытные инструкторы познакомят северян с такими популярными видами спорта, как сапсерфинг и каякинг. Северян просят захватить сменную одежду – мастер-классы пройдут на воде.

С 13.40 до 17.00 можно будет попрактиковать йогу в парке у Семёновского озера и на протяжении всего фестиваля – принять участие в работе интерактивных площадок около лодочной станции.

Не менее зрелищной обещает быть и спортивная часть программы. В 12.30 в акватории Семёновского озера стартует шоу по флайборду: мастерство покажут профессионалы экшн-спорта – флайбординга, вейкбординга и Jet Ski. Гостей ждёт представление от мастеров йоги на сапах, а в 13.00 рядом с Песочным городом будет дан старт карнавальному заплыву на сапсёрфах. Обладатель самого яркого и креативного костюма получит призы от организаторов мероприятия.

Целый день для гостей фестиваля на Семёновском озере будут выступать музыканты и ведущие, чтобы заряжать летним позитивом и драйвом при любом прогнозе погоды, сообщает региональное Министерство спорта.