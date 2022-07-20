Карта «Мир» завоёвывает мир

В настоящее время картами платёжной системы «Мир» можно пользоваться в 11 зарубежных странах, сообщается на сайте платёжной системы.

«Уже сегодня вы можете оплатить товары или услуги и/или снять деньги с карты «Мир» в банкоматах на территории Турции, Вьетнама, Армении, Южной Кореи, Узбекистана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что картами «Мир» также можно расплачиваться в Южной Осетии и Абхазии.

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