«Карта Победы»: Госфильмофонд запустил новый мультимедийный проект к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне

Государственный фонд кинофильмов России при поддержке Министерства культуры РФ и Национального центра исторической памяти запустил масштабный мультимедийный проект «Карта Победы», приуроченный к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

Интерактивная платформа объединяет архивную кинохронику, уникальные фотографии и научные материалы о ключевых событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Пользователи могут изучать исторические данные через различные форматы навигации: интерактивную карту, хронологическую шкалу или списки событий. На платформе можно увидеть, как выглядели знаковые сражения и битвы, освобождения городов, подвиги тружеников тыла, а также повседневную жизнь военных лет. В основе сайта — оцифрованная документальная хроника из архивов Госфильмофонда и материалы, которые ранее в таком объеме не публиковались.

Военная история Мурманской области представлена сразу несколькими важнейшими эпизодами: от обороны города Мурманска с июня 1941 года до роли Северного флота в обороне советского Заполярья. На интерактивной карте можно ознакомиться с фото- и видеоматериалами тех лет.

Цель проекта — сохранить историческую память, предоставить доступ к достоверным источникам информации о войне, а также популяризировать знания о подвиге советского народа среди молодежи. В дальнейшем у пользователей появится возможность дополнить «Карту Победы» документальными материалами из истории своей семьи.

Ознакомиться с проектом можно по ссылке: https://kartapobedy.ru/

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/