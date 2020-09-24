Карте «МИР» не страшны внешние политические и экономические санкции

С 1 октября текущего года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платёжных систем. Получателям государственных выплат необходимо оформить карту «МИР».

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на Пенсионный фонд, требование не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой. Для них с 1 октября ничего не изменится: пособия и пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

В пресс-службе Банка России подчеркнули, что внедрение национальной платёжной системы обеспечит независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов. Карта «Мир» позволит проводить финансовые операции даже в случае отключения России от международных сервисов, а также экономить существенные средства благодаря внутренней обработке финансов.

Напомним, переход всех государственных выплат на карту «МИР» должен был завершиться ещё в июле, но в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса его продлили до конца сентября. Поэтому с октября на неё будут поступать следующие пособия и выплаты: пенсии, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия семьям с детьми, в том числе - единовременные при рождении ребёнка, за постановку на учёт в ранние сроки беременности и по беременности и родам, а также ежемесячные - по уходу за ребёнком, беременной жене и на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка или последующих детей, а также на ребёнка от 3 до 7 лет включительно.