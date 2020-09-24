Карте «МИР» не страшны внешние политические и экономические санкцииБиблиотека - арт-объект
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)24.09.20 11:15

Карте «МИР» не страшны внешние политические и экономические санкции

С 1 октября текущего года прекратится начисление детских пособий и пенсий на карты иностранных платёжных систем. Получателям государственных выплат необходимо оформить карту «МИР».

Как сообщает «Российская газета», ссылаясь на Пенсионный фонд, требование не распространяется на тех, кому деньги зачисляют на сберкнижку или доставляют почтой. Для них с 1 октября ничего не изменится: пособия и пенсии будут доставляться по той же схеме, что и раньше.

В пресс-службе Банка России подчеркнули, что внедрение национальной платёжной системы обеспечит независимость банковских услуг в России от внешних политических и экономических факторов. Карта «Мир» позволит проводить финансовые операции даже в случае отключения России от международных сервисов, а также экономить существенные средства благодаря внутренней обработке финансов.

Напомним,  переход всех государственных выплат на карту «МИР» должен был завершиться ещё в июле, но в связи с эпидемической ситуацией из-за коронавируса его продлили до конца сентября. Поэтому с октября на неё  будут поступать следующие пособия и выплаты: пенсии, социальные выплаты безработным и гражданам, подвергшимся воздействию радиации, пособия семьям с детьми, в том числе - единовременные при рождении ребёнка, за постановку на учёт в ранние сроки беременности и по беременности и родам, а также ежемесячные - по уходу за ребёнком, беременной жене и на ребёнка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка или последующих детей, а также на ребёнка от 3 до 7 лет включительно.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области продолжается снижение цен на сезонные овощи-PRO Валюту (16+)Курс доллара подскочил на 82 копейки, евро вырос на 73 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Бытовые приборы учёта попадут в электронный реестр Росстандарта-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Областная Дума приняла закон о внесении изменений в Устав Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика