«Картина + актёр = роль»: в Детской театральной школе Мурманска состоялось открытие необычной фотовыставки

Учащиеся школы представили фотовыставку «Картина + актёр = роль» — эксперимент, в котором юные актёры «оживили» сюжеты знаменитых произведений живописи.

Как сообщает vk.com/murmanculture, работая над проектом, ребята выступили сразу в нескольких ролях: актёров, художников, костюмеров и режиссёров. Они воссоздавали настроение оригинальных полотен, тщательно продумывая каждую деталь — от костюмов до мимики и жестов.

«Основная идея заключается в том, чтобы через работу с картинами научиться создавать образ, находить зерно роли, исследовать мир художника и находить ответы для более глубокого погружения в образ, оправдывать используемые позы и жесты. А также познакомить зрителей с великими полотнами разных эпох и направлений», — рассказала художественный руководитель школы и куратор проекта Мария Юрьева.

В создании выставки участвовали профессионалы своего дела: визажист Ирина Золотухина, фотограф Анна Лингвар и технический специалист Марк Шпеко. Итог их совместной работы — галерея «оживших» картин, демонстрирующих актёрское мастерство и художественное видение.

Фотовыставка проходит в холле детской театральной школы и будет открыта до 17 ноября. Затем экспозиция продолжит работу в Выставочном зале города Мурманска.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457284651%2Fwall-139605315_31116