Картина позитивная - комиссия оценила ход благоустройства на объектах в Коле

Заместитель губернатора Мурманской области Оксана Астахова с министром градостроительства и благоустройства региона Михаилом Кудряшовым проинспектировали ход производства работ на дворовых территориях и набережной в Коле.

«В целом картина позитивная, пока ничего критичного в процессе реализации нет. Вопросы, которые возникают, решаем на месте, оперативно и по существу – отметила Оксана Астахова. – Реализация проектов по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» и Всероссийскому конкурсу по благоустройству малых городов и исторических поселений – наиважнейшая наша задача, и мы будем делать все, чтобы выполнить ее в срок и с надлежащим качеством».

Всего в Коле в 2020 году будут приведены в порядок территории семи многоквартирных домов. Территория на набережной Туломы будет облагорожена к концу сентября и должна стать местом притяжения горожан. Практически на всех объектах работы ведутся, контроль осуществляет технический надзор заказчика, а также министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области.

Как подчеркнул Михаил Кудряшов, выполнение графиков и соответствие всем проектным решениям отслеживается министерством на постоянной основе. Сформированные подробные отчеты еженедельно будут предоставляться руководству региона для объективной оценки происходящего.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в 2020 году в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 27 муниципальных образованиях Мурманской области планируется благоустроить дворовые территории 240 многоквартирных домов, 40 из которых находятся в Мурманске. В 10 муниципальных образованиях запланировано благоустройство 15 общественных территорий (три – в Мурманске).

Федеральная программа финансируется на общую сумму порядка 1,5 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней, из них около 500 миллионов - федеральные средства.