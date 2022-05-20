Картофель – лидер по росту цен в магазинах региона

В магазинах Мурманской области с 7 по 13 мая наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель (на 5,0%), репчатый лук (на 1,2), морковь (на 1,1), поваренную пищевую соль (на 0,9), стерилизованное питьевое молоко (на 0,8), чёрный байховый чай (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизились цены на куриные яйца (на 2,4%), пастеризованное питьевое молоко (на 2,1), шлифованный рис (на 0,9), охлаждённые и мороженые куры, сахар-песок, пшено (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.