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Мурманская область. Арктика (16+)12.07.24 13:30

Картофель чудит: в магазинах Мурманской области цены снижаются, в стране растут

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 июля 2024 года отмечено снижение цен на картофель (на 8,4%), репчатый лук (на 5,7), пшеничную муку (на 1,2%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период наибольшее увеличение цен отмечено на свежую белокочанную капусту, яблоки (на 2,7%), чёрный байховый чай (на 2,3), подсолнечное масло, морковь (на 1,7), шлифованный рис (на 1,4), сливочное масло (на 0,8%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

А по данным Росстата, со 2 по 8 июля текущего года цены в стране выросли на плодоовощную продукцию в среднем на 0,6%, в том числе на капусту белокочанную +4,4%, огурцы +3,7%, картофель +1,6%, яблоки +1,1%. Переписали ценники в сторону увеличения и на хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания и водку (+0,5%), макаронные изделия (+0,4%), баранину, масло подсолнечное, сахар-песок и вермишель (+0,3%), говядину, колбасы вареные,  рыбу мороженую, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие (+0,2%), свинину, масло сливочное, смеси сухие молочные и консервы фруктово-ягодные для детского питания, хлеб пшеничный, муку пшеничную, печенье, соль поваренную и обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) (+0,1%).

А вот снижение цен отмечено на свеклу столовую (-4,9%), помидоры (-2,5%), лук репчатый (-0,9%), банану (-0,8%) и морковь (-0,3%). Пошли вниз цены и на яйца куриные (-0,5%), крупу гречневую (-0,2%), колбасы полукопченые и варено-копченые, консервы мясные для детского питания (-0,1%).

По данным статистического ведомства страны, инфляция в РФ со 2 по 8 июля ожидаемо замедлилась до 0,27% с 0,66% в «тарифную неделю» с 25 июня по 1 июля. С начала месяца рост цен в РФ к 8 июля составил 0,77%, с начала года - 4,68%.

Из данных за 8 дней июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 8 июля выросла до 9,25% с 8,59% на конец июня, если её высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и ускорилась также до 9,25%, если её высчитывать из среднесуточных данных за весь июль 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития страны).

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