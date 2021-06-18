Картофель и белокочанная капуста продолжают лидировать по росту цен

В Магазинах Мурманской области с 7 по 15 июня текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 3,9%), баранину (кроме бескостного мяса) и свежую белокочанную капусту (на 2,1), морковь (на 1,9), репчатый лук (на 1,5), неразделанную мороженую рыбу (на 1,4), вермишель (на 1,2%). Подешевели яблоки (на 0,9%), куриные яйца (на 0,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время на остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.