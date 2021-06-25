Мурманская область. Арктика (16+)25.06.21 09:30
Картофель и морковь - лидеры по росту цен в магазинах нашего региона
В магазинах Мурманской области с 15 по 21 июня 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 5,8%), морковь (на 5,4), баранину (кроме бескостного мяса) и репчатый лук (на 2,2), шлифованный рис (на 1,1%).
Как сообщает Мурманскстат, в это же время подешевели свежая белокочанная капуста (на 4,1%), куриные яйца (на 3,5), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
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YanG
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павел
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Судя по тому, что написала Бурак (Смирнова), ее и близко нельзя подпускать к детям.
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