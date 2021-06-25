Картофель и морковь - лидеры по росту цен в магазинах нашего региона

В магазинах Мурманской области с 15 по 21 июня 2021 года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 5,8%), морковь (на 5,4), баранину (кроме бескостного мяса) и репчатый лук (на 2,2), шлифованный рис (на 1,1%).

Как сообщает Мурманскстат, в это же время подешевели свежая белокочанная капуста (на 4,1%), куриные яйца (на 3,5), питьевое цельное стерилизованное молоко (на 0,3%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.