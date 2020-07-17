Мурманская область. Арктика (16+)17.07.20 15:55
Картофель, капуста и морковь – цены ползут вверх
В магазинах Мурманской области с 7 по 13 июля текущего года возросли цены на картофель (на 9,5%), белокочанную капусту (на 7,9), морковь (на 4,6), яблоки (на 4,0), шлифованный рис (на 1,7), сахарный песок (на 0,6), вермишель (на 0,6), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).
Как отмечает Мурманскстат, в этот же период репчатый лук подешевел (на 8,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.
Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)Безработных в России почти в 3 раза больше, чем сообщают данные официальной статистики
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной ДумыМурманская областная Дума. Время важных решений
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
14.07.20 21:58
Вот зачем вымирающему городу всё это??? Герой передачи - архитектор с большим опытом работы в Москве... https://gov-murman.ru/info/news/345917/ Организация - частная, АНО «Центр городского развития Му
Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
Маргарита
10.07.20 10:47
Сегодня смело можно закрывать региональные Минкульт, Минспорт - реальной нет работы, перешли в виртуальную жизнь.
Комментарий к новости:Министр культуры Евгений Гоман с благодарностью покидает пост
-Скоро в эфире19:30«Вне зоны». Тележурнал о путешествиях (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:40«Предки наших предков: Новая Зеландия». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)Картофель, капуста и морковь – цены ползут вверх-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 48 копеек, евро - на 45 копеек-PRO Энергетику (18+)«Россети» построили распределительную сетевую инфраструктуру для Мурманского транспортного узла-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 20 июля-PRO Нефть и газ (18+)«НОВАТЭК» построит на корейской верфи СПГ-баржу для перегрузочного комплекса в Мурманске-PRO Законы (18+)С 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства могут обратиться за субсидией на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции
-Нам интересно Ваше мнение05.07.20: Как вы относитесь к ежедневным сводкам эпидемической обстановке (по COVID-19) в Мурманской области?Проголосовало: 580 человек