Картофель, капуста и морковь – цены ползут вверх

В магазинах Мурманской области с 7 по 13 июля текущего года возросли цены на картофель (на 9,5%), белокочанную капусту (на 7,9), морковь (на 4,6), яблоки (на 4,0), шлифованный рис (на 1,7), сахарный песок (на 0,6), вермишель (на 0,6), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,5%).

Как отмечает Мурманскстат, в этот же период репчатый лук подешевел (на 8,1%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.