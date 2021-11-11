Картофель продолжает «опустошать» кошельки северян

В Магазинах Мурманской области со 2 по 8 ноября текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на картофель (на 5,8%), охлаждённые и мороженые куры (на 2,7), куриные яйца (на 2,5), пшеничную муку (на 1,5), свежую белокочанную капусту (на 0,8), сахарный песок (на 0,7%).

Как сообщает Мурманскстат, в этот же период снизилась средняя цена на яблоки (на 4,7%), репчатый лук (на 1,9), баранину, кроме бескостного мяса (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.