Картофель, репчатый лук и куриные яйца – лидеры по росту цен в магазинах Мурманской области

В магазинах Мурманской области с 14 по 20 апреля текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель (на 5,1%), репчатый лук (на 4,5), куриные яйца (на 2,2), морковь (на 2,2), белокочанную капусту (на 2,0), яблоки (на 1,5), гречневую крупу (на 1,1), шлифованный рис (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен отмечено на пшеничную муку (на 1,0%), свинину, кроме бескостного мяса (на 0,7%).На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.