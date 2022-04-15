Картофель, репчатый лук и сахарный песок – тройка лидеров по росту цен в магазинах региона

В магазинах Мурманской области со 2 по 8 апреля текущего года наибольшее увеличение цен зафиксировано на картофель (на 7,9%), репчатый лук (на 5,0), сахарный песок (на 4,9), морковь, яблоки (на 2,1), пастеризованное питьевое молоко (на 1,7), охлаждённые и мороженые куры (на 1,2), свинину, кроме бескостного мяса (на 1,1), чёрный байховый чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов (на 1,0), подсолнечное масло, свежую белокочанную капусту (на 0,9%).

Как сообщает Мурманскстат, снизились цены на вермишель (на 1,3%), мороженую неразделанную рыбу (на 1,1), сливочное масло (на 0,5%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Напомним, наблюдение за уровнем цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости осуществляется в рамках еженедельного мониторинга по перечню, утверждённому Росстатом, в городах Мурманске, Апатиты, Североморске.