Картофель, яблоки и репчатый лук порадовали северян снижением цен

В магазинах Мурманской области с 29 января по 4 февраля текущего года наибольшее увеличение цен отмечено на морковь (на 4,3%), белокочанную капусту (на 3,5), гречневую крупу (на 1,3), сливочное масло, куриные яйца (на 0,8%).

Как сообщает Мурманскстат, снижение цен зафиксировано на картофель (на 2,4%), яблоки (на 0,8), репчатый лук (на 0,6%). На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.

Росстат сообщил, что в январе 2022 года по сравнению с декабрем 2021-го индекс потребительских цен составил 100,99% (в январе 2021 г. – 100,67%). Рост потребительских цен на 1,2% и более зафиксирован в 32 субъектах Российской Федерации. В наибольшей степени (на 1,8%) – в Омской области в связи с удорожанием продуктов питания и услуг – на 2,5%.

В январе прирост цен на отдельные виды плодоовощной продукции составил: на капусту белокочанную – 15,0%, огурцы – 13,3%, помидоры – 12,7%, виноград – 12,4%, чеснок – 11,6%, груши – 9,1%, бананы – 9,0%, морковь – 7,2%. Вместе с тем цены на апельсины и лимоны снизились на 4,4% и 1,9% соответственно.

Цены на капусту белокочанную в 19 субъектах Российской Федерации выросли на 2,0-10,0%, в 36 субъектах – на 10,1-20,0%, в 30 субъектах – на 20,1-40,4%.

Цены на огурцы в 19 субъектах Российской Федерации увеличились на 1,3-10,0%, в 49 субъектах – на 10,1-20,0%, в 16 субъектах – на 20,1-45,7%. В Республике Калмыкия огурцы подешевели на 0,7%.

Цены на помидоры в 19 субъектах Российской Федерации выросли на 1,2-10,0%, в 42 субъектах – на 10,1-20,0%, в 21 субъекте – на 20,1-40,0%. В Магаданской области цены не изменились. В Чукотском автономном округе и Сахалинской области цены на помидоры снизились на 0,2% и 8,3% соответственно.

Сахар-песок в среднем по России стал дороже на 2,6%, в том числе в 53 субъектах Российской Федерации – на 0,1-3,0%, в 29 субъектах – на 3,1-6,4%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В Новгородской и Магаданской областях цены на сахар-песок снизились на 0,2% и 0,4% соответственно.

Цены на крупу гречневую в среднем по России увеличились на 2,0%, в том числе в 62 субъектах Российской Федерации – на 0,1-4,0%, в 14 субъектах – на 4,1-9,1%. В Ненецком автономном округе цены не изменились. В 8 субъектах цены на крупу гречневую снизились на 0,3-3,6%.

Среди прочих продовольственных товаров подорожали: кальмары мороженые – на 3,0%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта – на 2,8%, молоко сгущенное с сахаром – на 2,3%, вермишель – на 2,1%, маргарин – на 2,0%, сельдь соленая, мука пшеничная – на 1,9%, рыба живая и охлажденная – на 1,7%, молоко, шоколад, водка – на 1,6%, консервы мясные для детского питания, сметана, сливки питьевые – на 1,5%, говядина (кроме бескостного мяса), икра лососевых рыб, национальные сыры и брынза, горох и фасоль – на 1,4%.

Мясо кур в среднем по России стало дешевле на 1,4%, в том числе в 57 субъектах Российской Федерации – на 0,1-4,0%, в 8 субъектах – на 4,1-7,5%. В 5 субъектах цены не изменились. В 15 субъектах мясо кур подорожало на 0,2-6,7%.

Снижение цен на яйца куриные в 36 субъектах Российской Федерации составило 0,4-5,0%, в 32 субъектах – 5,1-10,3%. В Санкт-Петербурге цены не изменились. При этом в 16 субъектах цены на яйца куриные выросли на 0,2-7,5%.

Из наблюдаемых продовольственных товаров также снизились цены на пшено – на 0,8%, какао – на 0,6%, конфеты шоколадные – на 0,5%, свинину (кроме бескостного мяса) – на 0,2%, чай черный – на 0,1%.