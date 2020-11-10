Карту артефактов столицы Гипербореи планируют создать в Ковдоре

Карта артефактов столицы Гипербореи появится в Ковдоре – над проектом работают волонтеры добровольческого движения «Культурный патруль».

Под артефактами создатели проекта подразумевают памятники древности, вписывающиеся в концепцию гиперборейской столицы: расположенные в районе Ковдора рунические камни, «звездное небо» – карту из камней на земле, пирамиды и сейды, а также «места силы древних людей» – лабиринты, водопады и горы.

В ближайшее время организаторы планируют провести городской конкурс рисунка в рамках которого визуализируют карты артефактов.

Ознакомиться с ними впоследствии можно будет онлайн – по специальной ссылке, а также на геоинформационных ресурсах Яндекс.Карты и Google Maps. Кроме того, карты разместят на бумажном носителе – в виде брошюр, которые будут раздавать на городских мероприятиях.

Партнеры проекта – управление культуры Ковдорского района и Ковдорский краеведческий музей. На реализацию проекта волонтеры рассчитывают получить 98 тысяч рублей в рамках грантового конкурса Росмолодёжи, сумма софинансирования за счет средств местного бюджета составит 90 тысяч рублей.

Грантовый конкурс Росмолодёжи, на котором будет представлена проектная инициатива, пройдет в рамках Всероссийского патриотического форума в Москве с 9 по 12 декабря.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, следить за ходом реализации проекта можно будет в группе волонтерского движения в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, в Ковдоре реализуется культурно-туристский проект «Ковдор – столица Гипербореи», в основе которого мифы, легенды, предания Кольского края, а также тема поиска следов легендарной древней цивилизации. В рамках проекта проходит этнофестиваль, съезд писателей-фантастов, Гиперборейский Новый год и другие мероприятия. Кроме того, будет реализован одноимённый проект благоустройства.