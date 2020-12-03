Карту-путеводитель Кольского полуострова создали учащиеся Детской школы искусств Африканды

Культурно-историческую карту-путеводитель по Кольскому полуострову создали в Детской школе искусств Африканды в рамках проекта «Терь Tabula Russia», ставшего победителем открытого конкурса госкорпорации «Росатом» среди некоммерческих организаций по разработке и реализации социально значимых проектов в 2020 год.

По словам организаторов, «Терь Tabula Russia» – это взгляд молодого поколения на историю и культуру Кольского края через художественное творчество. Главная цель – повысить у молодежи интерес к изучению родной истории и культуры.

Проект стартовал 1 сентября 2019 года, за это время обучающиеся и преподаватели Детских школ искусств Кандалакши, Полярных Зорь, Африканды, Зеленоборского и Умбы отправлялись в поездки по Мурманской области, где для них были организованы экскурсии, мастер-классы и познавательные квесты. Созданные в поездках рисунки легли в основу культурно-исторической карты-путеводителя Кольского полуострова, состоящей из на 11 маршрутов.

Ярким событием проекта стали выставки-инсталляции творческих работ участников, на которых состоялись презентации карты-путеводителя. В конце ноября в режиме онлайн они одновременно прошли на площадках школ искусств Кандалакши, Полярных Зорь, Африканды, Зеленоборского и Умбы. Выставки доступны для просмотра на Youtube-канале Детской школы искусств Африканды.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект «Терь Tabula Russia» планируется продолжить в 2021 году. Организаторы будут работать над созданием передвижной выставки, в основу которой лягут 11 работ-символов районов Кольского полуострова, а также лучшие картины-впечатления участников проекта. Выставка будет проходить в течение всего календарного года в тех местах и учреждениях культуры, где побывали участники проекта.