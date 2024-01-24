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Мурманская область. Арктика (16+)24.01.24 14:00

Карты правду говорят? На тарологов и астрологов вырос спрос на 128% за год

Эксперты hh.ru выяснили, что за 2023 год по сравнению с 2022 в России вырос спрос на тарологов и астрологов (+128% новых вакансий), а также разобрались, есть ли польза от тарологов и гадалок на корпоративах.

По итогам 2023 года в России было открыто более 100 вакансий для астрологов, тарологов и менеджеров по продажам соответствующих услуг. За аналогичный период 2022 года в стране было открыто чуть более 30 таких вакансий. То есть, спрос на этих специалистов вырос на 128% за год. 70% таких вакансий открыты работодателями из Москвы, 20% - в Санкт-Петербурге. Единичные предложения встречаются и в других городах страны.

Между тем в 2023 году наметился тренд к приглашению тарологов на корпоративные и бизнес-мероприятия. Руководители ивент-агентств отмечают, что в этом зимнем сезоне тарологи и гадалки входили в топ клиентских запросов на новогодние корпоративы. Спрос на сами карты Таро, по данным маркетплейсов, уверенно растёт уже не первый год.

Аналитики hh.ru задали вопросы экспертам «Почему на корпоративных мероприятиях, особенно новогодних, вдруг возник такой спрос на Таро?», «Может ли приглашение таролога на корпоратив принести пользу сотрудникам?».

Маргарита Прошина, клинический психолог, коуч, специалист сервиса «Alter»: «В кризисные периоды внушаемость людей возрастает: объективные прогнозы зачастую не работают, тогда люди ищут некий внешний ориентир, на который можно опереться. Так было, например, в конце 80-х — начале 90-х, во время распада СССР: в обществе царили неопределённость и турбулентность и подскочил спрос на гадалок и гипнотизёров вроде Кашпировского. А в последние годы все прогнозы и планы трещали по швам из-за пандемии и событий, связанных с СВО.

Предсказания, с одной стороны, очень волнуют, а с другой — в глубине души мы всегда надеемся на лучшее. От гаданий на картах Таро никто обычно не ждёт плохих прогнозов — все хотят услышать о своей жизни что-то хорошее. Даже если в предсказании будет и хорошее, и плохое, то человек, скорее всего, постарается сфокусироваться на первом: «Хотя бы это у меня будет». И это даёт силы продолжать справляться со своими повседневными обязанностями.

Кому-то гадание на картах Таро, как и любые другие предсказания, может дать ориентир — чего он хочет на самом деле. Существует так называемый эффект Барнума — Форера, когда некое абстрактное описание, подходящее многим, мы воспринимаем как что-то, сказанное лично про нас. И размышляя над толкованием карты, которое дает таролог, мы можем сами себе ответить на вопрос, чего нам сейчас не хватает, что в своей жизни мы хотели бы изменить. Если внимательно отнестись к собственной интерпретации сказанного, можно ближе познакомиться с собой и обсудить это с психологом либо совершить те изменения, необходимость которых стала для нас очевидна».

Екатерина Антюфьева, клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, преподаватель Института психотерапии и клинической психологии: «Спрос на эзотерику в обществе действительно вырос, потому что мы живём в крайне нестабильные времена. В последние годы на нашу долю выпадает много испытаний — в таких обстоятельствах у людей есть потребность опереться на некую высшую силу, получить подсказку от Вселенной.

Также в гаданиях для нас с детства есть элемент чего-то загадочного, волшебного, и в период новогодних праздников хочется вновь прикоснуться к такому ресурсу. Безусловно, таролог на корпоративе в первую очередь развлечение. Если при этом мы услышим что-то хорошее, это всегда приятно.

Отмечу, что, по моему опыту работы с клиентами из сферы бизнеса, склонность доверять подобным практикам редко встречается у людей с предпринимательским типом мышления, это скорее свойственно людям несколько инфантильным, которые подсознательно хотят частично переложить ответственность за свою жизнь, выборы и благополучие на нечто другое — на карты, магию, судьбу.

Какую опасность я вижу в проведении практик вроде гаданий на Таро на корпоративных мероприятиях? Бывает, люди, сходив к гадалке, услышат что-то неблагоприятное и примут это слишком близко к сердцу, бывает, предсказание попадает в какую-то травму. То есть ведущий своей интерпретацией или даже просто неумелым использованием тех же метафорических карт может вскрыть подавленные болезненные воспоминания. Вытащить их несложно, а вот что с ними делать дальше, ведущий может не знать. И это небезопасный вариант, особенно если практика проходит в групповом формате».

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