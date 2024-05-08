Кассация поддержала ФАС в делах об антиконкурентных соглашениях на торгах по транспортировке ТКО на 7,7 млрд рублей

Реализация ограничивающих конкуренцию соглашений затронула 5 регионов страны.

Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Курганской области ООО «Чистый город» и транспортировщик этих отходов ООО «Компания «Экосистема» заключили антиконкурентное соглашение, которое привело к ограничению конкуренции на торгах. ФАС России признала организации нарушившими антимонопольное законодательство.(1).

Кроме того, служба также признала нарушившими антимонопольное законодательство(2) ООО «Компания «Экосистема», ООО «Транссервис», ООО «Турасервис-Н», ООО «Экотранс» и ООО «ПТК». Компании заключили и реализовали ограничивающее конкуренцию соглашение (картель). Незаконная деятельность привела к поддержанию цен на торгах на право оказания услуг по транспортировке ТКО в 5 регионах.(3)

Общая стоимость всех заключенных контрактов составила 7 млрд 744 млн 490 тысяч 70 рублей.

За заключение и реализацию двух антиконкурентных соглашений на организации наложены штрафы в суммарном размере 325 млн 409 тысяч 640 рублей.

Компании пытались оспорить решения и постановления службы, однако суды трёх инстанций поддержали позицию ФАС России.

Фото предоставлено пресс-службой ФАС России.

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(1) - п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

(2) - п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

(3) - Свердловская, Курганская, Тюменская, Мурманская области и Ханты-Мансийский автономный округ – Югра.