Кастрюлька с мобильными телефонами не прошла в мурмашинскую колонию

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии строгого режима №18 в ходе досмотра посылки для осужденного, отправленной гражданкой, проживающей в Республике Дагестан, обнаружили внутри почтового отправления средства мобильной связи.

Четыре мобильных телефона, четыре зарядных устройства, и три кабеля USB находились в двойном дне алюминиевой кастрюли.

По данному факту проводится проверка. Материалы проверки будут переданы в отдел полиции по месту регистрации отправителя посылки.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, за 8 месяцев 2020 года при попытке доставки гражданами в учреждения УИС Мурманской области запрещённых предметов сотрудниками изъято 115 средств мобильной связи, 2200 рублей и 207 грамм наркотических средств и психотропных веществ. Задержано 11 граждан.