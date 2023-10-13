Кататься будут все! Инфраструктуру горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» дополнят две новые канатные дороги

В настоящее время ведутся работы по их строительству, ввод в эксплуатацию планируется в зимнем сезоне 2023-2024.

Как сообщает пресс-службы ГК «Большой Вудъявр», подвесная пассажирская канатная дорога гондольного типа строится на южном склоне горы Айкуайвенчорр, с пропускной способностью от 1200 до 2250 человек в час. Протяженность канатной дороги по склону составит порядка 2000 метров, а подвижной состав сформирован из панорамных кабин. Посадка на канатную дорогу будет осуществляться прямо с парковки, что облегчит и упростит логистику гостям курорта.

Помимо этого, ведётся строительство бугельной канатной дороги с двухместными буксировочными устройствами на северном склоне горы Айкуайвенчорр протяженностью 300 метров. Её пропускная способность составит 1200 человек в час. Нижняя станция расположена непосредственно у входа в здание проката инвентаря. Также, на северном склоне ведутся работы по установке дополнительных матч освещения с прожекторами высокой интенсивности светового потока, для комфорта и удобства гостей.

Общий объём инвестиций в развитие ГК «Большой Вудъявр» в 2023 году превысит 1,5 млрд рублей.

«В сезоне 2022-2023 годов наш курорт посетили более 335 тысяч гостей – это на 25% больше, чем в предыдущем сезоне. Для нынешней инфраструктуры «Большого Вудъявра» столь резкий всплеск интереса туристов стал серьёзной нагрузкой. Для того, чтобы сделать условия зимнего отдыха для наших гостей более комфортными, инвестором было принято решение о строительстве двух новых канатных дорог – на северном и южном склонах курорта, - рассказал директор ГК «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. – Их ввод в эксплуатацию планируется в течение наступающего сезона».

Развитие инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины» - один из ключевых социальных инвестиционных проектов «ФосАгро». Общая сумма вложений компании в развитие кластера превысила 6 млрд рублей. Инвестиции направлены на развитие горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», аэропорта «Хибины», санаторно-оздоровительного центра «Тирвас», гостиницы «Северная» и других объектов индустрии гостеприимства города Кировска.

Фото предоставила пресс-служба ГК «Большой Вудъявр».