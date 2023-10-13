Кататься будут все! Инфраструктуру горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» дополнят две новые канатные дорогиМурманск наравне с другими городами России стал участником акции сбору макулатуры «БумБатл»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)13.10.23 15:50

Кататься будут все! Инфраструктуру горнолыжного курорта «Большой Вудъявр» дополнят две новые канатные дороги

В настоящее время ведутся работы по их строительству, ввод в эксплуатацию планируется в зимнем сезоне 2023-2024.

Как сообщает пресс-службы ГК «Большой Вудъявр», подвесная пассажирская канатная дорога гондольного типа строится на южном склоне горы Айкуайвенчорр, с пропускной способностью от 1200 до 2250 человек в час. Протяженность канатной дороги по склону составит порядка 2000 метров, а подвижной состав сформирован из панорамных кабин. Посадка на канатную дорогу будет осуществляться прямо с парковки, что облегчит и упростит логистику гостям курорта.

Помимо этого, ведётся строительство бугельной канатной дороги с двухместными буксировочными устройствами на северном склоне горы Айкуайвенчорр протяженностью 300 метров. Её пропускная способность составит 1200 человек в час. Нижняя станция расположена непосредственно у входа в здание проката инвентаря. Также, на северном склоне ведутся работы по установке дополнительных матч освещения с прожекторами высокой интенсивности светового потока, для комфорта и удобства гостей.

Общий объём инвестиций в развитие ГК «Большой Вудъявр» в 2023 году превысит 1,5 млрд рублей.

«В сезоне 2022-2023 годов наш курорт посетили более 335 тысяч гостей – это на 25% больше, чем в предыдущем сезоне. Для нынешней инфраструктуры «Большого Вудъявра» столь резкий всплеск интереса туристов стал серьёзной нагрузкой. Для того, чтобы сделать условия зимнего отдыха для наших гостей более комфортными, инвестором было принято решение о строительстве двух новых канатных дорог – на северном и южном склонах курорта, - рассказал директор ГК «Большой Вудъявр» Александр Сергиенко. – Их ввод в эксплуатацию планируется в течение наступающего сезона».

Развитие инфраструктуры горно-туристического кластера «Хибины» - один из ключевых социальных инвестиционных проектов «ФосАгро». Общая сумма вложений компании в развитие кластера превысила 6 млрд рублей. Инвестиции направлены на развитие горнолыжного курорта «Большой Вудъявр», аэропорта «Хибины», санаторно-оздоровительного центра «Тирвас», гостиницы «Северная» и других объектов индустрии гостеприимства города Кировска.

 

Фото предоставила пресс-служба ГК «Большой Вудъявр».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)В Мурманской области продолжает расти спрос на персонал. Что ждёт рынок труда дальше?
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Заведующий отделением неврологии Иван Джулай: о распространенных неврологических нарушениях. Что такое остеохондроз? Как жить с рассеянным склерозом? Симптоматика, диагностика и лечениеКардиохирурги Манолис Чармадов и Сергей Штольдер: большая операция или стентирование? Есть ли жизнь после операции на сердце?Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕ
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
05.10.23 21:00
Добрый вечер, педагоги, учителя-предметники и жители города-героя. От своего имени и имени всего прославленного коллектива МБОУ Кадетской школы города Мурманска поздравляем учителя ИКТ Вячеслава Алекс
Комментарий к новости:В областном центре подвели итоги конкурса «Учитель города Мурманска 2023»
Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
-Правовая консультация (18+)Проверь свои объекты»: как увидеть свою недвижимость на сайте «Госуслуги»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире00:00«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:30«Михаил Круг-60». Концерт памяти, Crocus City Hall '2022 (16+)02:00«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ от 0 до 35% поддерживают 45% россиян-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 48 копеек, доллар подрос на 31 копейку-PRO Энергетику (18+)Мурманская область вошла в топ-5 по двум номинациям инвестиционного рейтинга в области возобновляемой энергетики-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 13 октября-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Обязательный аудит и экспертиза тарифов ЖКУ управляющих компаний может быть введён в России
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика