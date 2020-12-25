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Мурманская область. Арктика (16+)25.12.20 10:30

Католики празднуют Рождество, рубль укрепляется

Цена нефти в 45-55 долларов за баррель оптимальна для восстановления добычи нефти в России, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. «Для восстановления нашей добычи, которую мы сильно уронили, диапазон цен в 45-55 долларов за баррель - самый оптимальный. Иначе мы никогда не восстановим добычу: восстановят другие, а мы будем всё время на своём уровне», - сказал он.

Как сообщалось ранее, добыча нефти в России в 2020 году снизится на 8,4% по сравнению с 2019 годом и составит примерно 514 млн тонн.

Новак также заявил, что Россия поддержит увеличение добычи в рамках ОПЕК+ с февраля, если ситуация на рынке будет стабильной. «Если ситуация будет нормальная, стабильная, то будем поддерживать увеличение», - сказал Новак, отвечая на вопрос, поддержит ли Россия на ближайшем заседании министерского мониторингового комитета ОПЕК+ вариант увеличения добычи нефти ещё на 0,5 млн б/с с февраля. «Потому что мы должны плавно, не дергая сильно рынок, выйти на те показатели, которые были предусмотрены ранее с 1 января», - отметил он.

А в это время рубль в начале торгов пятницы по инерции продолжает укрепляться в отсутствие внешних сигналов в связи с празднованием на Западе католического Рождества.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 73,7294 рубля. По отношению к последней сделке 24 декабря доллар подешевел на 16,56 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта упала на 1,11 рубля.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» к последней сделке снизился на 16,28 копейки и составил 89,9322 рубля. К официальному курсу евро рухнул на 1,42 рубля.

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