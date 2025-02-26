Мурманская область. Арктика (16+)26.02.25 08:45
Кавер-группа «ЩербакоффBand» встречает весну в центре «СОПКИ.21А»
1 марта в 18.00 в рамках «Творческого квартала: расцветай» в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится концерт в исполнении кавер-группы «ЩербакоффBand».
Участников концерта ждут любимые песни о весне и о любви, наполненные теплом и радостью. Это идеальное мероприятие, чтобы встретить первый весенний месяц в кругу друзей, коллег или близких.
Приходите вместе с подругами, коллегами или любимыми, чтобы провести этот особенный день в атмосфере музыки и хорошего настроения.
Не упустите возможность насладиться живым исполнением хитов и зарядиться весенним настроением.
Вход свободный. (6+)
Фото: https://vk.com/murmannauchka?z=photo-44573273_457287868%2Ff392dff685b83ed2a7
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