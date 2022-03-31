Каюр, концертмейстер, графический дизайнер, начальник строительной лаборатории и другие редкие вакансии уходящего месяца

С начала марта работодатели Мурманской области разместили на hh.ru более 4100 новых вакансий. Компании публикуют как варианты массовых профессий: продавцы, грузчики, курьеры, консультанты, водители, так и предложения о работе для представителей редких профессий.

Оказалось, что в их числе есть каюр, концертмейстер, графический дизайнер, начальник строительной лаборатории и другие:

Каюр , в обязанности которого войдет: уход, кормление, дрессировка и тренировка собак. Работодатель отмечает, что рабочее место будущего сотрудника будет в хаски-центре поселка Баренцбург. Компания предлагает зарплату до 70 200 руб. до вычета НДФЛ и ищет человека, который любит собак и будет заботиться о них, https://spb.hh.ru/vacancy/53032317;

, в обязанности которого войдет: уход, кормление, дрессировка и тренировка собак. Работодатель отмечает, что рабочее место будущего сотрудника будет в хаски-центре поселка Баренцбург. Компания предлагает зарплату до 70 200 руб. до вычета НДФЛ и ищет человека, который любит собак и будет заботиться о них, https://spb.hh.ru/vacancy/53032317; Концертмейстер, который станет заниматься музыкальным сопровождением учебных занятий по хореографии и вокалу. Работодатель ищет опытного специалиста и предлагает зарплату до 40 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54134458;

который станет заниматься музыкальным сопровождением учебных занятий по хореографии и вокалу. Работодатель ищет опытного специалиста и предлагает зарплату до 40 000 руб. до вычета НДФЛ, https://spb.hh.ru/vacancy/54134458; Графический дизайнер, которому предстоит разрабатывать дизайн логотипов, фотокниг, полиграфической продукции, наружной, интерьерной рекламы. Компания предлагает офис в центре города, оплачиваемый отпуск 52 дня и зарплату от 30 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53058145;

которому предстоит разрабатывать дизайн логотипов, фотокниг, полиграфической продукции, наружной, интерьерной рекламы. Компания предлагает офис в центре города, оплачиваемый отпуск 52 дня и зарплату от 30 000 руб. на руки, https://spb.hh.ru/vacancy/53058145; Аниматор-ведущий детских праздников, в обязанности которого войдет проведение квестов, игр по сценарию, мастер-классов. Работодатель обещает частичную занятость, обучение и работу в центре города, https://spb.hh.ru/vacancy/53330176;

в обязанности которого войдет проведение квестов, игр по сценарию, мастер-классов. Работодатель обещает частичную занятость, обучение и работу в центре города, https://spb.hh.ru/vacancy/53330176; Начальник строительной лаборатории . Компания ждет опытных сотрудников со стажем работы и предлагает зарплату от 80 000 руб. на руки. В обязанности будущего специалиста будет входить проведение лабораторных испытаний, контроль, отбор и подготовка проб, https://spb.hh.ru/vacancy/54253120;

. Компания ждет опытных сотрудников со стажем работы и предлагает зарплату от 80 000 руб. на руки. В обязанности будущего специалиста будет входить проведение лабораторных испытаний, контроль, отбор и подготовка проб, https://spb.hh.ru/vacancy/54253120; Закупщик рыбной продукции и морепродуктов, который будет заниматься поиском перспективных поставщиков, осуществлением договоренностей с поставщиками и логистикой продукции. Компания предлагает удаленную работу и заработную плату, зависящую от процента от закупок, https://spb.hh.ru/vacancy/53950257.

* - данные вакансий по состоянию на 29 марта 2022 года.