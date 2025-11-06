Казань обогнала Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры

Свежие результаты исследования показывают, что Казань потеснила Санкт-Петербург в рейтинге лучших городов для карьеры. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 20500 экономически активных граждан, живущих в городах с численностью населения от 500 тысяч человек.

Москва уверенно лидирует в рейтинге карьерных возможностей: лучшим городом для роста в должности и уровне дохода столицу назвали 69% её экономически активных жителей. Казань с показателем в 54% голосов заняла второе место, опередив Санкт-Петербург, где положительных оценок 53%. Городом карьерных возможностей Екатеринбург считают также 53%. В топ-7 вошли Тюмень (52%), Краснодар (47%), Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%).

Сложнее всего построить карьеру в Оренбурге и Ульяновске (только по 18% положительных ответов), Волгограде (21%), а также Новокузнецке, Липецке и Кирове (по 22%).

Восприятие карьерных возможностей меняется. За последний год количество москвичей и петербуржцев, считающих столицы лучшими городами для карьеры, несколько снизилось (на 3 и 4 процентных пункта соответственно). На этом фоне выделяется положительная динамика в ряде региональных центров. Наибольший прирост демонстрируют Владивосток и Набережные Челны (плюс по 7 п.п.).

Время проведения опроса: 18 сентября — 31 октября 2025 года.