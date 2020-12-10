«Казанин Эксплорер» – ещё одно высокотехнологичное судно с портом приписки Мурманск - Андрей Чибис

Как телередакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера губернатор Андрей Чибис посетил транспортно-буксирное судно «Казанин Эксплорер», которое ввели в эксплуатацию Морская арктическая геологоразведочная экспедиция и «Севнор Менеджмент». Его появление позволяет выполнять работы по геологическому изучению минерально-сырьевой базы Кольского полуострова согласно стратегии развития Арктической зоны РФ до 2035 года.

«Теперь транспортно-буксирное судно «Казанин Эксплорер» прописано в нашем порту Мурманск. И это открывает дополнительные возможности для деятельности Морской арктической геологоразведочной экспедиции, а также для загрузки высокотехнологичных проектов в Арктике, – отметил Андрей Чибис. – Важно сделать так, чтобы в настоящее время инвестиции шли в обновление флота, а наши люди имели четкую перспективу реализовать себя в работе».

Проект по подготовке судна стартовал в начале 2020, когда оно было приобретено в Норвегии. В тот момент партнеры не выбрали его название. Однако, после ухода из жизни генерального директора МАГЭ Геннадия Казанина, который значительную часть своей трудовой деятельности посвятил экспедиции, было принято решение назвать судно в его честь.

В настоящее время руководителем Морской арктической геологоразведочной экспедиции является сын Геннадия Казанина – Алексей Казанин. В рамках мероприятия гендиректор презентовал проекты МАГЭ и Севнор в Мурманской области. Глава региона Андрей Чибис вручил Алексею Казанину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени и медаль «За заслуги перед Мурманской областью».

«Мы видим большую перспективу – впереди освоение Арктики. МАГЭ постоянно развивает новые направления. Находясь на борту судна «Казанин Эксплорер», можно понять, что экспедиция принимает участие не только в геологоразведочных процессах, но и в процессах, связанных с транспортировкой буровых установок, обеспечением перегрузки сжиженного природного газа в Кольском заливе», – подчеркнул Алексей Казанин.

Транспортно-буксирное судно «Казанин Эксплорер» прибыло в порт Мурманск после реактивации и обновления в Ставангере и сразу приступило к работам по обеспечению буксировки и снабжению полупогружной буровой установки на проекте по строительству разведочной скважины в Карском море. Следующим проектом с его участием стала первая в России операция по перегрузке СПГ в акватории морского порта Мурманск.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, «Казанин Эксплорер» – третье судно под флагом Российской Федерации, привлекаемое МАГЭ и Севнор для работ в Арктике. Оно может осуществлять буксировку, якорезаводку, включая работу с цепными линиями, полный спектр снабжения, перевозить различные виды грузов, включая цемент и буровой раствор.