Каждая четвёртая обследованная организация в Мурманской области имела просроченную кредиторскую задолженность

По оперативным сведениям Мурманскстата, предоставленным организациями региона (юридическими лицами, не относящимися к субъектам малого предпринимательства, с численностью работников свыше 15 человек), просроченная кредиторская задолженность по состоянию на конец 2021 года составила 15 миллиардов рублей, или 4 процента от объёма всей кредиторской задолженности по области. Каждая четвёртая обследованная организация имела такую задолженность.

Наибольший размер просроченных долгов перед кредиторами отмечен по видам экономической деятельности «Транспортировка и хранение» (47 процентов от объёма по области), «Рыболовство и рыбоводство» (19 процентов), «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (16 процентов), что во многом объясняется спецификой работы и преобладающим количеством имевших эту задолженность организаций, относящихся к данным сферам, отмечает статистическое ведомство.

Фото: https://vk.com/public188169427?z=photo-188169427_457239737%2Falbum-188169427_00%2Frev