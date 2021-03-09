Каждая четвёртая организация в Мурманской области на конец 2020 года имела просроченную кредиторскую задолженность

По оперативным сведениям Мурманскстата, каждая четвёртая организация в Мурманской области (без субъектов малого предпринимательства) на конец 2020 года имела просроченную кредиторскую задолженность. Общая сумма просроченных платежей кредиторам составила 14,7 миллиарда рублей, из которых 68 процентов – задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги.

В сравнении с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса, ситуация кардинально не поменялась. Главной причиной наличия просроченной кредиторской задолженности являлся дефицит средств и увеличение стоимости товаров, работ и услуг, потребляемых организациями в процессе деятельности, уточняет статистическое ведомство.