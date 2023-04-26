Каждая десятая компания проверяет сотрудников на полиграфе: стоит ли его бояться, как пройти и можно ли отказаться?

Некоторые работодатели, проведя соискателя по всем кругам собеседований и тестовых, всё равно не готовы принять человека, пока не удостоверятся в его честности. И тут возникает проверка на полиграфе. Эксперты hh.ru собрали всю информацию по теме: в каких компаниях чаще всего проверяют на полиграфе, что спрашивают, можно ли отказаться или обмануть полиграф.

Зачем работодателю нужен полиграф

Вы можете быть абсолютно честны в своей анкете или на собеседовании с нанимателями, а ваша репутация действительно может быть безупречной. Но не все кандидаты так прозрачны. Работодатели, особенно если речь о банковской сфере, крупном бизнесе или госструктурах, не хотят получить в штат неблагонадёжного сотрудника. Но вряд ли кто-то прямо расскажет неприглядные факты о себе, так что вариант один — проверить. Именно поэтому детектор лжи в некоторых случаях — вполне оправданная мера.

Организации помощнее обычно имеют свою службу безопасности и даже свой полиграф, другие периодически обращаются за помощью к внешним экспертам и заказывают процедуру проверки. По данным за последние годы каждая десятая компания проверяет кандидатов на полиграфе. Именно поэтому некоторые компании принимают в штат полиграфологов. Такие вакансии достаточно распространены среди работодателей Москвы и Петербурга. Есть также спрос на полиграфологов в Ленинградской, Архангельской, Мурманской области. В целом с начала года российские работодатели разместили порядка 100 вакансий для полиграфологов. Это на 23% больше, чем в начале 2022 года.

Испытание проходит одинаково: человеку задают вопросы при этом он подключен к специальным датчикам, которые фиксируют разные параметры (давление, пульс, дыхание и др.). Любое отклонение показателей от нормальных значений сигнализирует, что человека задел вопрос, заставил выйти из равновесия и, возможно, испытуемый лукавит в своём ответе. Но заключение о честности кандидата даёт не детектор лжи, а эксперт, который озвучивает вопросы и обрабатывает данные по показателям. От его квалификации и интерпретации ответов и зависит вердикт.

Процедура проверки на полиграфе занимает от 40 минут до 2−3 часов и, как правило, проводится только тогда, когда у работодателя на вас большие планы. Интересно, что пригласить на проверку могут кого угодно, в зависимости от потребностей и интересов работодателя. Так, в апреле проверку на полиграфе предлагали пройти ювелиру, помощнику руководителя, горничной, гардеробщице, ночному охраннику, кладовщику, начальнику склада, мастера цеха, специалисту коммерческого отдела. Также достаточно часто полиграф просят пройти семейных и личных водителей, личных охранников, помощник по хозяйству, семейных поваров, а также инженеров-конструкторов. Чаще всего полиграф предлагают пройти работодатели из отрасли «Электроника и приборостроение», «Промышленное оборудование», «Телекоммуникации», «Строительство и недвижимость», «Розничная торговля», «Финансы» и «Услуги для населения».

Какие вопросы могут задать?

1. Нейтральные. Это так называемые вопросы для «разогрева» — на этом этапе происходит калибровка реакций на правдивые и ложные ответы. Обычно спрашивают о каких-то неоспоримых фактах или о том, что указано в ваших данных в резюме. Например: «Вас зовут Игорь?».

2. Контрольные. Они призваны показать ваш переход из спокойного состояния во взволнованное, вашу реакцию на неудобные и неприятные вопросы. А ещё помочь обнаружить критически вредные привычки или зависимости, если они есть. Например: «Вы употребляете алкоголь?» или «Принимали ли вы наркотики?». В этом же блоке могут быть вопросы о вашей личности, о настоящем и прошлом ваших родственников.

3. Значимые. Эти вопросы напрямую касаются вашего прошлого трудового опыта и планов на новом месте. Если работодателя интересует, сотрудничали ли вы с конкурентами или выносили ли имущество с предприятия, вас об этом и спросят. К примеру: «Воровали ли вы когда-нибудь?». Если компания хочет знать, опаздывали ли вы на работу или прогуливали её, вопросы будут и об этом. То есть обо всём, что важно знать о вас как о работнике.

Это законно?

Трудовое законодательство не запрещает проверку на полиграфе, но напрямую эта процедура в кодексе не регламентируется. Самое главное — вы должны согласиться на проверку, а компания обеспечить защиту ваших данных и не допустить утечки информации, которую эксперт и работодатель получают во время проверки. Вам нужно заполнить согласие на обработку персональных данных и письменное согласие для исследования на полиграфе. Если работодатель не взял с вас письменное согласие на проверку на полиграфе, он нарушил закон, и его могут оштрафовать: должностное лицо — на 10−20 тысяч рублей, юрлицо — на 15−75 тысяч (по ч. 2 ст. 13.11 КоАП РФ).

Главное — помните, что только вам решать, готовы ли вы пройти полиграф ради должности — заставить никто не может. Часто компании готовы прямо объяснить, чем вызвана такая необходимость и честно заявляют: не пройдёте детектор — не получите работу. С другой стороны, даже если вы высидите пару часов с проводами на теле и вытерпите все странные и даже обидные вопросы, это всё равно не гарантирует вам места в компании или повышения.

Можно ли оспорить результаты полиграфии?

Это маловероятно. После процедуры никто не обсуждает результаты, их просто передают работодателю и уже он принимает решение брать человека или нет.

Как подготовиться к тестированию на детектор лжи

Строить из себя героя в такой ситуации не стоит. Нужно выдохнуть, по возможности расслабиться и понять, что ничего страшного не произойдёт. Это же просто полиграф, а не допрос, в котором ты, как в кино, из подозреваемого можешь стать обвиняемым. Тем, кто надеется обмануть полиграф, психологи советуют не пытаться делать этого — шансы ничтожны. Это настолько маловероятно, что всерьёз рассчитывать на это не стоит. Обмануть полиграф способны всего 8–10% людей.

Что ещё советуют специалисты?

✓ Посмотреть на проверку на полиграфе с другой стороны. Понять, что работодатель вам не враг и так придирчиво перепроверяет вас лишь потому, что дорожит своим бизнесом и хочет для него только лучших людей.

✓ Разрешить себе испытывать негативные эмоции и переживать из-за детектора лжи. Большинство людей один на один с прибором и экспертом по лжи начали бы волноваться автоматически — лучше помнить об этом и не требовать от себя титанического спокойствия и невозмутимости.

✓ Не употреблять алкоголь накануне и хорошо выспаться.

Возможно, первой вашей реакцией на предложение пройти проверку на полиграфе будет возмущение и внутренний отказ. Но нам кажется, что давать отрицательный ответ сразу не стоит. Можно ещё раз перечитать наши краткие выводы об этой процедуре и только потом принимать решение: