Каждая десятая заявка на форум «Сильные идеи для нового времени» посвящена здоровому образу жизни

На форум «Сильные идеи для нового времени», организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом «Росконгресс» при поддержке «ВЭБ.РФ», поступило более 14 тысяч проектов и предложений из всех регионов России. Каждая десятая заявка касается темы здорового образа жизни.

«Самым популярным направлением форума традиционно является Национальная социальная инициатива. Она собрала половину всех идей форума – ровно 50% от общего числа предложений. При этом именно в НСИ мы выделили отдельную тему про привитие ценностей и формирование здорового образа жизни. По этому треку поступило свыше 1,5 тысячи идей: примерно 20% или каждое пятое предложение», – отмечают в пресс-службе Агентства стратегических инициатив.

Идеи разные – от строительства спортплощадок в селах до мобильных приложений для мотивации и антивейпинговых квестов для подростков. Особенно популярны проекты по вовлечению разных возрастов: от программ ГТО для малышей до продления активного долголетия пожилых людей.

Подать заявку можно до 15 мая на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. Для этого достаточно зарегистрироваться и выбрать нужную номинацию. Затем – следить за движением проекта, получать помощь и обратную связь по доработке от экспертов.

Экспертная оценка уже стартовала: за двое суток почти две тысячи экспертов проверили 20% от общего числа проектов. Вместе с авторами они проделают работу по докрутке и «упаковке» идей.

Финальным мероприятием станет очный двухдневный форум в Москве. На форуме планируется презентация 100 лучших идей и проектов, а в рамках пленарного заседания 10 из них представят руководству страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/