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Мурманская область. Арктика (16+)24.06.24 18:00

Каждая девятая мама в России отказывается от декретного отпуска в пользу выхода на работу

Каждая девятая современная женщина выходит на работу сразу после больничного по беременности и родам. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 матерей детей в возрасте до 10 лет из всех округов страны.

Каждая третья женщина (33%) берёт отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет, а каждая вторая (56%) — до трех лет. 1 из 9 женщин сообщила, что не брала такой отпуск и сразу после больничного по беременности и родам вышла на работу. 85% россиянок, отказавшихся от декрета, приняли это решение самостоятельно. И только 3% — по просьбе работодателя.

Среди тех, кто уходит в декретный отпуск, 30% по его окончании меняют работу или увольняются, ещё 30% выходят вовремя. 26% опрошенных женщин заявили, что вышли раньше положенного срока, но по собственной инициативе. 5% россиянок — по просьбе начальства.

Незаменимым работницам чаще не дают досидеть в декрете даже до исполнения ребёнку 1,5 лет. А вот женщины, бравшие отпуск по уходу за ребёнком до 3 лет, чаще увольняются по его окончанию. Судя по комментариям, слишком многое меняется за этот период на работе, иногда даже организация перестает существовать.

Время проведения опроса: 14 мая — 19 июня 2024 года.

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