Представитель Мурманской области в Совете Федерации Елена Дягилева посетила береговое перерабатывающее производство «Полярное море+», которое входит в ГК «Норебо». Основная цель визита – обсуждение стратегии резидента ТОР «Столица Арктики» в условиях санкционного давления.

«Развитие рыбной промышленности – обязательное условие обеспечения продовольственной безопасности страны. Механизмы префрежимов и инвестквот в сочетании с планом «На Севере - Жить!» обеспечивают устойчивость отрасли даже с учётом беспрецедентного санкционного давления. Заполярные рыбаки продолжают вести промысел на почти 200 судах, включая новые, построенные на отечественных верфях, а каждая девятая тонна рыбной продукции в нашей стране произведена предприятиями Мурманской области. В числе лидеров – уникальная фабрика в небольшом селе Минькино на берегу Кольского залива», – пояснила парламентарий.

По словам сенатора, современные технологии, используемые на предприятии, обеспечивают высокое качество производимой продукции при уважительном отношении к хрупкой природе Арктики. В качестве примера она привела уникальную технологию суперохлаждения, при которой температуру держат на всех циклах сразу после подъёма рыбы на борт, а также первую в стране систему реза филе водой под высоким давлением, установленную на фабрике. Более экологичным производство делает отсутствие фреона в холодильном цехе и рециркуляция воды, «доставляющей» треску и пикшу на конвейере.

«В Минькино выпускается более ста наименований рыбной продукции, перерабатывается более 1500 тонн сырья в месяц. И, что важно, производство на 100% безотходное: сколько рыбы привезли с промысла, столько и выпустили товара. Даже шкуру трески и пикши здесь не выбрасывают, а используют для производства лакомства для собак. Это ещё один пример уважительного отношения к природе», – сказала Елена Дягилева.

Помимо привычной россиянам продукции на заполярном предприятии производят клипфиск – продукт, известный ещё со времён Великих географических открытий в Европе. По словам сенатора, традиционно Мурманская область экспортировала рыбу и морепродукты на европейский рынок, но в связи с изменением конъюнктуры рынка и снижением объёмов торговли с прежними партнёрами происходит переориентация экспорта на новые направления – Китай, Южная Корея, Нигерия, ОАЭ, Марокко, Уругвай и другие государства.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558431/#&gid=1&pid=1